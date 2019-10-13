Модернизированный гипермаркет «Магнит» откроют в Краснодаре

Изменения рассчитаны на тех, кто посещает магазин ежедневно.

Состоялась конференция «На ОднойВолне2019» в городе Сочи, на ней директор по управлению компании «Магнит» Руслан Исмаилов рассказал, что идут разработки и планируется диджитализация.

По его словам, компания пересмотрела различные категории товаров, наполненность магазина, а упор сделала на non-food. Это продукция, в которую входит бытовая техника, электронное оборудование, детские игрушки, товары для дома и другое.

Главная задача изменений — сделать магазин более удобным и современным, с более качественным обслуживанием.

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