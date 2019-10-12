Victoria’s Secret впервые прорекламирует модель plus-size

Об открытии новой, "большой" линейки компания объявила на этой неделе. Фото: https://pixabay.com/

Об открытии новой, "большой" линейки компания объявила на этой неделе. Фото: https://pixabay.com/

Ранее известную компанию-производителя нижнего белья регулярно ругали за отсутствие в линейках больших размеров.

После долгого сопротивления бренд все-таки запустил производство нижнего белья plus-size размеров. Кроме того, марку впервые представит пышнотелая модель.

Эли Тейт Кетлер является обладательницей 14-го размера бюстгалтера, причем среди американских женщин эта цифра считается средней на сегодняшний день. Пользователи Твиттера скептически отнеслись к этой новости, отмечая, что бренд с запозданием обращается к современным тенденциям. 14-й размер (то есть, 50-52 в России) в Соединенных Штатах перестал быть плюс-сайз, несмотря на это, компания лишь сейчас обратилась к подавляющему большинству потенциальных покупательниц.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гатчинская модель плюс-сайз покорила подиум Парижа.