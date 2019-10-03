Модель плюс-сайз из Гатчины вышла на подиум в Париже

Модель из Гатчины на подиуме. Фото: instagram.com/lidiavonkister

Модель из Гатчины на подиуме. Фото: instagram.com/lidiavonkister

Плюс-сайз модель Лидия фон Кистер, родившаяся в Гатчине, стала участницей недели моды в Париже. По подиуму она прошлась в наряде от канадского бренда Devotion Designs.

«Я ждала этого много лет. И это происходит. Официально: я подиумная модель», — рассказала Лидия в instagram.

Гатчинская модель приняла участие в показе в Большом дворце около Елисейских полей. На подиуме Лидия была единственной русской моделью плюс-сайз.

Свой первый выход на подиум модель посвятила России, родному городу Гатчине, Петербургу и памяти предков фон Кистеров.

«Подиум покорен! Спасибо за поддержку. От анорексии до настоящей меня», — написала Лидия.

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