Лицом L’Oreal стала 64-летняя модель из Петербурга

Пенсионерка из Петербурга, Валентина Ясень, станет лицом крупной французской косметической компании.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Валентина Ясень снимется в рекламной кампании новой тонального крема от L’Oreal. Разделили съемочное пространство с 64-летней моделью такие известные личности, как актриса Светлана Ходченкова, телеведущая Регина Тодоренко, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Валентина Ясень работала фармацевтом в аптеке на Васильевском острове. Около двух лет назад женщина заинтересовалась моделингом. На её счету съемки в лукбуках ДЛТ, для таких брендов, как 12storeez, EMKA, Gate31, участие в модных показах молодых дизайнеров и премия «Модель года» от журнала Glamour.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о падении цен на старые модели смартфонов от Apple.