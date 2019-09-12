В России упали цены на старые модели IPhone

Компания Apple снизила стоимость старых моделей IPhone. Цены упали сразу после презентации новых смартфонов.

Стоимость IPhone 8, по данным официального сайта Apple, теперь составляет 39 тыс. 990 рублей. В начале продаж цена доходила до 56 тыс. 990 рублей.

Модель iPhone 8 Plus обойдется в 44 тыс. 990 рублей. Телефон подешевел на 24 тыс. Прежде приобрести его можно было за 68 тыс. 990 рублей.

Цены на iPhone XR упали до 49 тыс. 990 рублей. Начальная стоимость смартфона оценивалась в более чем 65 тыс. рублей.

Напомним, что 10 сентября компания Apple презентовала новые модели телефонов — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Старт продаж запланирован на 20 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на российских сайтах объявлений продают места в очереди за новыми моделями IPhone. Стоимость места варьируется от 95 до 500 тыс. рублей.