Место в очереди за iPhone с тремя камерами продают за 400 тысяч

На российских сайтах объявлений стартовали продажи мест в очередях за новой моделью iPhone 11.

Россияне нашли на Avito и «Юле» объявления, где за сумму от 95 до 500 тысяч рублей продают место в очереди за новыми моделями «яблочного» смартфона — iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Старт продаж в стране запланирован на 20 сентября, а места в очереди готовы занять уже за три дня до события. Продавцы услуги обещают поочередно дежурить по три человека.

Накануне Apple презентовала две новые модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Новый смартфон компании отличается от предыдущих мощной двойной камерой, однак из них — широкоугольная. 12-мегапиксельная фронтальная камера предоставит возможность снимать видео в 4К и в slow mo. В России стоимость iPhone 11 составит от 59 990 рублей, а iPhone 11 Pro — от 89 990 рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Apple презентовала iPhone 11.