Дороги Ленобласти готовят к первой метели

Дороги Ленобласти готовят к первой метели
Уборка дорог. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

В Ленинградской области в ближайшие два дня ожидают первую метель. К снегопаду готовят дороги.

В преддверии метели и мокрого снега дорожные службы перешли в режим повышенной готовности. Для борьбы с наледью готовят солевые растворы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

На ноябрьских выходных на дорогах Ленобласти круглосуточно работали до 300 единиц спецтехники и 200 рабочих. Всего от снега и наледи очистили 2 тыс. км региональных трасс.

Водители за праздники оставили 11 заявок о состоянии дорог. Обращения поступили с трасс Всеволожского, Выборгского, Ломоносовского и Гатчинского районов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о приближении метели к Петербургу. Автомобилистов предупредили о сложной обстановке на дорогах и призвали по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

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Дороги Ленобласти готовят к первой метели
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