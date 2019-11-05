Каршеринг воткнулся в землю на Красносельском шоссе

На Красносельском шоссе произошло серьезное ДТП с автомобилем каршеринга. Машина улетела в придорожную канаву.

Все произошло сегодня, 5 ноября. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что иномарка буквально воткнулась носом в землю.

В комментариях в соцсети «ВКонтакте» пользователи предположили, что начинающий водитель не справился с управлением, в результате чего оказался вне проезжей части. Они также добавили, что ДТП с каршерингами происходят настолько часто, что водители уже начинают бояться таких машин на дорогах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении иномарки и фуры. Со слов свидетелей, легковушка влетела в большегруз.