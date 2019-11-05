ДТП с иномаркой и фурой перегородило проезд по Октябрьской набережной

Сегодня днем, 5 ноября, на Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП. Участниками аварии стали легковой автомобиль Mazda и фура.

На участке образовалась крупная пробка. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», легковушка влетела в большегруз, выезжающий от дома №106.

«Все перекрыто», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи также рассказали, что к месту происшествия приезжали несколько машин скорой помощи. На опубликованных кадрах видно, что у иномарки полностью разбита передняя часть.

Другие подробности столкновения и сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о падении светофора в Выборгском районе. Не повезло одной из проезжающих иномарок.