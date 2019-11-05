Светофор упал на проезжающую мимо легковушку в Выборгском районе Петербурга

В выборгском районе Петербурга светофор рухнул на проезжающий мимо автомобиль. В результате случившегося пострадал только транспорт.

Инцидент произошел сегодня днем, 5 ноября, на пересечении Северного проспекта и улицы Есенина. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что светофор приземлился на капот машины.

Со слов очевидцев в соцсети «ВКонтакте», светофор давно качался. Пользователи также предупредили, что на другой стороне может произойти аналогичная ситуация, так как светофор держится не на очень крепком столбе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о «паровозике», образовавшемся на Индустриальном проспекте. Участниками ДТП стали три автомобиля.