Nissan Almera собрал «паровозик» из трех авто на Индустриальном

На Индустриальном проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Все случилось сегодня утром, 5 ноября. Со слов свидетелей произошедшего, массовую аварию собрала легковушка Nissan Almera. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины стоят «паровозиком». В числе участников оказался и фургон.

У предполагаемого виновника ДТП повреждены бампер и капот. Сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезной аварии на Приморском шоссе. В результате столкновения транспорты отбросило в разные стороны.