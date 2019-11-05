Nissan Almera собрал «паровозик» из трех авто на Индустриальном

Nissan Almera собрал &#171;паровозик&#187; из трех авто на Индустриальном
На участке образовался "паровозик". Фото: vk.com/spb_today

На Индустриальном проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Все случилось сегодня утром, 5 ноября. Со слов свидетелей произошедшего, массовую аварию собрала легковушка Nissan Almera. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины стоят «паровозиком». В числе участников оказался и фургон.

У предполагаемого виновника ДТП повреждены бампер и капот. Сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезной аварии на Приморском шоссе. В результате столкновения транспорты отбросило в разные стороны.

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