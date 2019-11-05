На Приморском шоссе от удара перевернулись ГАЗель и фургон Fiat Ducato

На Приморском шоссе произошло ДТП с участием ГАЗели и фургона Fiat Ducato. В результате столкновения оба транспорта опрокинулись.

Авария случилась сегодня утром, 5 ноября, на участке от Лахты до Лисьего Носа в Северной столице. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что один из участников остался на проезжей части, второго отбросило на обочину. К месту происшествия уже прибыли сотрудники МЧС.

«Я все это в зеркало видел, газель аж в воздух взлетела», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Подробности столкновения и сведения о пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возможных ограничениях на разрешение такси. Такое предложение прозвучало в Госдуме.