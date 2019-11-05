Движение у дамбы в Петербурге восстановили

В Петербурге 5 ноября на несколько минут оказался перекрыт тоннель в южной части дамбы. Сейчас движение полностью восстановлено.

Проезд был ограничен из-за происшествия с негабаритным транспортом. С автомобиля упал тент. Дорогу расчистили и открыли для движения в течение десяти минут, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. Движение в тоннеле в направлении с юга на север было закрыто. На подъезде к дамбе образовалась небольшая пробка, но она быстро рассосалась. Сейчас тоннель работает в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге движение по Октябрьской набережной осложнило ДТП с участием Mazda и грузового автомобиля. Машины не поделили дорогу у дома 106. В результате проезд оказался перегорожен.