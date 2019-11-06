Живая новогодняя ель может вернуться на Дворцовую площадь

Смольный рассматривает возможность установки живого новогоднего дерева на Дворцовой площади в Петербурге. Это может произойти на следующий Новый год.

Петербургские власти планируют вернуть живую ель на главную площадь города в следующем году. Решить этот вопрос предлагают жителям города посредством опроса, который будет проведен в 2020 году. Об этом заявил председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Живую ель устанавливали в преддверии новогодних праздников на Дворцовой площади вплоть до 2013 года. Решение об установке искусственных елей также приняли горожане. В этом году новогоднее дерево останется искусственным.

Всего в Петербурге к Новому году установят 61 искусственную елку, большая часть их которых будет высотой от 8 до 14 метров. Огни на праздничных деревьях зажгут 20 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург начнут готовить к Новогодним праздникам.