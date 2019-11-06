Дачные участки в Пушкине снесли ради строительства спорткомплекса

Незаконно расположенные на государственной территории дачные домики снесли сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Об этом gazeta.spb.ru cообщили в пресс-службе ККИ сегодня, 6 ноября. Общая территория, занимаемая незаконными дачными участками, составила 22 тысячи квадратных метров. Сотрудники комитета отмечают, что владельцы домов были заранее уведомлены о необходимости освободить государственную собственность.

Кроме того, на освобожденной земле планируется возвести новый спортивный комплекс. Физкультурно-оздоровительный центр будет включать в себя, кроме прочего, бассейн и каток.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Новом Девяткино снесут незаконно построенный торговый центр. Кроме проблем с разрешением на строительство, здание не соответствует нормам пожарной безопасности и техническим требованиям.