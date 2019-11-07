В сети состоялась премьера фильма о Децле

Фильм о Децле выложили в онлайн-кинотеатре. Скриншот: premier.one

Фильм о Децле выложили в онлайн-кинотеатре. Скриншот: premier.one

Премьера фильма о Кирилле Толмацком, также известном как Децл, «С закрытыми окнами» состоялась 7 ноября на онлайн-платформе Premier.One. Фильм доступен для бесплатного просмотра онлайн.

Автором ленты выступил Роман Супер. Продолжительность фильма составляет около двух часов. Возрастной ценз для просмотра — 18+.

«Фильм «С закрытыми окнами» живёт в интернет-кинотеатре Premier, который мы благодарим за поддержку. Если включается не с первого раза, включится со второго: очень много желающих», — отметил Роман Супер в Facebook.

Лента носит подзаголовок «Честная биография Кирилла Толмацкого». Авторы позиционируют фильм как историю о жизни и смерти Децла — «самого недооцененного русского артиста».

Над созданием фильма работала продакшн-компания «Амурские волны» при финансовой поддержки поклонников Децла и других лиц. Средства собирались через краудфандинговую платформу.

Режиссерская версия «С закрытыми окнами» выйдет на YouTube-канале «Амурские волны» 21 ноября. Фильм будет доступен в качестве 4К.