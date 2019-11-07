«Алиса» говорит голосом покойного солиста «Короля и Шута»

На это разработчиков «Яндекса» вдохновила работа петербургского художника.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем сообщает «Медуза», ссылаясь на источники в компании. Теперь голосовой помощник «Алиса» будет говорить голосом покойного солиста «Короля и Шута». Для этого достаточно зайти в настройки и выбрать из списка Горшка. Отмечается, что «Яндекс» вдохновился работой анонимного петербургского художника Duran, который посвятил музыканту и «Алисе» один из своих комиксов.

Помощница отвечает пользователям строчками из песен, а на некоторые заявление лишь заявляет: «Хой!». Горшку не нравится, когда его картину мира пытаются пошатнуть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Яндекс» рассказал, какие продукты для заготовки на зиму пользуются популярностью у россиян. Среди самых популярных продуктов «на зиму» оказались не только традиционные помидоры и огурцы, но и варенье из терна, а также маринованный папоротник.