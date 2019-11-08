Впервые стало известно число россиян, ведущих здоровый образ жизни

За прошедшие месяцы 2019 года здорового образа жизни (ЗОЖ) придерживались лишь 12% жителей России, согласно докладу Росстата.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата, больше всего граждан, ведущих ЗОЖ, проживают в Ингушетии (48,8%), Крыму (29,2%) и Адыгеи (28,8%). Также в пятерку лидирующих регионов по ЗОЖ вошли Республика Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%). В Москве таких жителей всего 8,8%, а в Петербурге — 6,8%.

Основными условиями ведения ЗОЖ Росстат считает отсутствие вредных привычек, ежедневное потребление не менее 400 овощей и фруктов и не менее 5 г соли, регулярную физическую активность, а также употребление не более 168 г чистого спирта для мужчин и не более 84 г для женщин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 49% российских семей могут себе позволить только покупку еды и одежды.