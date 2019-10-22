Росстат: 49% российских семей могут себе позволить только покупку еды и одежды

По данным Росстата, сократилось количество россиян, которым хватает средств на все необходимое (2,6%). В то же время, сократилась доля тех, кому не на что купить еду (0,7%). Фото: https://pixabay.com/

По данным Росстата, сократилось количество россиян, которым хватает средств на все необходимое (2,6%). В то же время, сократилась доля тех, кому не на что купить еду (0,7%). Фото: https://pixabay.com/

По данным Росстата, доход половины семей в России покрывает лишь еду и одежду, покупка товаров длительного пользования вызывает финансовые затруднения.

За текущий год процент этого слоя населения увеличился на 0,6% и составляет 49,4%. Наиболее высокая доля людей, чьих доходов не хватает на товары долговременного пользования, наблюдается среди многодетных, неполных семей или неработающих пенсионеров.

В то же время, Росстат отмечает, что россияне стали активнее переходить из наименее обеспеченных в группы с более высоким доходом. Также, на 2,8% выросла доля семей, которые испытывают финансовые трудности лишь при покупке машины, квартиры или дачи, в 2019 году таковых 32,6%.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по оценкам Росстата, реальные доходы россиян возрастают.