Росстат: реальные доходы россиян растут

По оценкам Росстата, в третьем квартале 2019 года реальные располагаемые доходы населения выросли.

Реальный располагаемый доход — сумма, с поправкой на инфляцию, которой остается на руках после совершения всех обязательных платежей. По сравнению с третьим кварталом 2018 года, доходы жителей РФ стали больше на 3%.

Если сравнивать все три квартала с таким же периодом прошлого года, то рост доходов составляет 0,2%.

Отметим, что в марте 2019 в Росстате заявили, что статистические данные о доходах россиян будут публиковаться не ежемесячно, как было раньше, а раз в три месяца.

Также, по прогнозам Минэкономразвития РФ, в целом за 2019 год рост заработных плат населения составит 1,5%, а реальных доходов — 0,1%.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Росстате рассказали об изменениях цен на популярные крупы.