В Росстате рассказали об изменении цен на популярные в РФ крупы

В Росстате рассказали об изменении цен на популярные в РФ крупы
Крупа может подорожать. Фото: pixabay.com

Специалисты Росстата рассказали, какие крупы в России изменятся в цене. В скором времени возможно подорожание гречи.

В прошлом месяце пшено и рис подорожали, а вот цена на гречневую крупу снизилась. В настоящее время наблюдается обратная картина.

Согласно динамике цен на товары потребления, прогнозы на данный момент неутешительны. Однако в ведомстве заявили, что ситуация зависит от качества и объема нового урожая, ведь уборочная кампания только началась.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Росстате озвучили среднесуточную калорийность россиян. Оказалось, что ежедневно жители РФ потребляют около 2600 калорий.

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В Росстате рассказали об изменении цен на популярные в РФ крупы
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