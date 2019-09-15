В Росстате рассказали об изменении цен на популярные в РФ крупы

Специалисты Росстата рассказали, какие крупы в России изменятся в цене. В скором времени возможно подорожание гречи.

В прошлом месяце пшено и рис подорожали, а вот цена на гречневую крупу снизилась. В настоящее время наблюдается обратная картина.

Согласно динамике цен на товары потребления, прогнозы на данный момент неутешительны. Однако в ведомстве заявили, что ситуация зависит от качества и объема нового урожая, ведь уборочная кампания только началась.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Росстате озвучили среднесуточную калорийность россиян. Оказалось, что ежедневно жители РФ потребляют около 2600 калорий.