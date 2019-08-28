Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона жителей России

Меньше всего россияне потребляют морепродукты. Фото: pixabay.com

Меньше всего россияне потребляют морепродукты. Фото: pixabay.com

Эксперты Росстата подсчитали среднесуточную калорийность россиян. Согласно итогам 2018 года, средняя калорийность жителя России составила 2651 ккал в сутки.

В исследовании ведомства отмечено, что 335,6 гр из них – углеводы. Жиры – 108,6 гр и 80 гр белков. Больше трети рациона россияне отдают хлебобулочной продукции, после идет мясо.

Самым высоким по калорийности оказался рацион граждан Дагестана, ежесуточно они потребляют почти 4 тыс. ккал. Чуть меньше едят в Кабардино-Балкарии (3,6 тыс ккал), Ингушетии (3,4 тыс. ккал) и Тюменской области (3,2 ккал).

Наименьшее показатель зафиксирован в Рязанской области. Там жители в среднем потребляют 2,1 тыс. калорий.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что специалисты Росстата назвали регион России, где в дальнейшем мужчин окажется больше, чем женщин.