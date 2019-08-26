Росстат назвал регион России, где в ближайшие годы мужчин окажется больше, чем женщин

Прогноз случится во всех регионах страны, кроме Чукотки. Фото: pixabay.com

Прогноз случится во всех регионах страны, кроме Чукотки. Фото: pixabay.com

На территории России пропорция между женщинами и мужчинами сдвинется в сторону первых. Соотношение прогнозируется к 2036 году. Регионом, где число мужчин по-прежнему превосходит является Чукотка.

Специалисты Росстата объясняют статистику наименьшими рисками смертности для женского пола. В настоящем году на тысячу мужчин приходится на 154 женщины больше. К 2036 году их число снизится до 1 128.

Согласно данным Росстата, прогноз произойдет во всех регионах страны, кроме Чукотки. К 2031 году число мужчин превзойдет число женщин и на Камчатке.

Эксперты сообщают, что детей рождается примерно равное число, ситуация меняется после 25 лет.

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