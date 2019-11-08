Демонтажные работы у Левашовского хлебозавода завершили

У здания бывшего Левашовского хлебозавода, которое является уникальным памятником архитектуры, завершились демонтажные работы.

В ходе проведения работ по демонтажу были снесены здания у хлебозавода, которые не имели исторической ценности. На данный момент фасад бывшего хлебозавода можно заметить с Левашовского проспекта

Само здание завода планируют оборудовать блокадной экспозицией и культурным центром с лекторием. Создатели выставочных пространств, архивные исследователи будут работать над созданием внутренней экспозиции исторического здания