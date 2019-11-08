Демонтажные работы у Левашовского хлебозавода завершили

Демонтажные работы у Левашовского хлебозавода завершили
Здание завода подвергнут реконструкции. Фото:group.rbi.ru

У здания бывшего Левашовского хлебозавода, которое является уникальным памятником архитектуры, завершились демонтажные работы.

В ходе проведения работ по демонтажу были снесены здания у хлебозавода, которые не имели исторической ценности. На данный момент фасад бывшего хлебозавода можно заметить с Левашовского проспекта

Само здание завода планируют оборудовать блокадной экспозицией и культурным центром с лекторием. Создатели выставочных пространств, архивные исследователи будут работать над созданием внутренней экспозиции исторического здания

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось во Всеволожске.

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Демонтажные работы у Левашовского хлебозавода завершили
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