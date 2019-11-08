Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне

Фильм о Децле выложили в онлайн-кинотеатре. Скриншот: premier.one

Фильм о Децле выложили в онлайн-кинотеатре. Скриншот: premier.one

Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.

Она отметила, что фильм «не поверхностный».

«Мне в нем хватило всего. Каждый глубину открывает для себя сам. Я вижу, что люди вложили в этот фильм душу, но каждый поймет его по-своему», — сказала она, сообщает телеканал «360».

Премьера фильма о Кирилле Толмацком, также известном как Децл, «С закрытыми окнами» состоялась 7 ноября на онлайн-платформе Premier.One. Фильм доступен для бесплатного просмотра онлайн.

Автором ленты выступил Роман Супер. Продолжительность фильма составляет около двух часов. Возрастной ценз для просмотра — 18+.

Лента носит подзаголовок «Честная биография Кирилла Толмацкого». Авторы позиционируют фильм как историю о жизни и смерти Децла — «самого недооцененного русского артиста».

Рэпер Децл скончался от остановки сердца в феврале 2019 года после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в СМИ назвали официальную причину смерти Децла.