Утром в Приморске загорелась стена дома

В Приморске Выборгского района Ленобласти произошел пожар. Ранним утром в Краснофлотском переулке загорелась стена здания.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, спасатели получили информацию о возгорании в половину шестого утра субботним утром, 9 ноября. На месте пожара работали восемь человек личного состава с использованием двух спецмашин.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на стене дома. Огонь распространился по площади в 10 кв.м. С пожаром сотрудники экстренной службы справились примерно за полчаса — в шесть утра он был полностью ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе сгорели две иномарки. В BMW воспламенился моторный отсек. Огонь перескочил на стоящий рядом Mercedes, в машине стали гореть пластиковые детали.