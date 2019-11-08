В Приморском районе сгорели две иномарки

На улице Дибуновской у дома No50 в 23:44 загорелись иномарки.

В BMW воспламенился моторный отсек. Огонь перескочил на стоящий рядом Mercedes, в машине стали гореть пластиковые детали с левой стороны корпуса.

В ГУ МЧС России по Санкт—Петербургу сообщили, что информация о возгорании автомобиля поступила в 23:44 в ночь с четверга на пятницу. На место пожара было направлено 2 единицы техники, а также 10 сотрудников МЧС. Пожар потушили меньше чем за час, возгорание удалось успешно устранить уже ночью пятницы. В 00:11 пожар ликвидировали.

В результате ЧП никто не пострадал.