В Приморском районе сгорели две иномарки

В Приморском районе сгорели две иномарки
Два автомобиля ля сгорели этой ночью. Фото:pixabay.com

На улице Дибуновской у дома No50 в 23:44 загорелись иномарки.

В BMW воспламенился моторный отсек. Огонь перескочил на стоящий рядом Mercedes, в машине стали гореть пластиковые детали с левой стороны корпуса.

В ГУ МЧС России по СанктПетербургу сообщили, что информация о возгорании автомобиля поступила в 23:44 в ночь с четверга на пятницу. На место пожара было направлено 2 единицы техники, а также 10 сотрудников МЧС. Пожар потушили меньше чем за час, возгорание удалось успешно устранить уже ночью пятницы. В 00:11 пожар ликвидировали.

В результате ЧП никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в одной из квартир возле железнодорожной станции Орехово в Ленинградской области.

пожар спб чп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат предложил искать наркотики в канализациях вузов Петербурга
Мутко призвал регионы РФ с обманутыми дольщиками ответственнее подходить к ...
Движение на набережной Мойки ограничат до апреля
Двум компаниям грозят штрафы за самоволки в Невском районе
Водители рассказали об «аде» на границе с Финляндией
Смерть еще одного пострадавшего в Забайкалье опровергли
Трамваи №47 и №55 изменят маршруты из-за ремонта на Испытателей
В Приморском районе сгорели две иномарки