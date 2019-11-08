В пожаре у станции Орехово погибла женщина

Площадь пожара составила два квадратных метра, однако этого хватило, чтобы для находящейся в квартире женщины происшествие оказалось смертельным. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Площадь пожара составила два квадратных метра, однако этого хватило, чтобы для находящейся в квартире женщины происшествие оказалось смертельным. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В одной из квартир возле железнодорожной станции Орехово в Ленинградской области ранним утром 8 ноября произошел пожар.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание, на это им потребовался час. Однако огонь унес жизнь женщины. В ходе проведения спасательных работ после тушения огня пожарные обнаружили тело погибшей, предположительно, среднего возраста.

Вероятно, жертва пожара была жительницей квартиры. Точная информация о личных данных умершей, а также обстоятельствах трагического происшествия устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ликвидации пожара в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Спасателей оповестили о возгорании в ночь с 7 на 8 ноября. В квартире загорелось постельное белье, однако, что стало причиной распространения огня, неизвестно.