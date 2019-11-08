На Выборгском пожарные тушили полыхающую постель

В Выборгском районе Петербурга спасатели тушили пожар в квартире. Возгорание произошло сегодня, 8 ноября, в доме №25 на Выборгском шоссе.

Соответствующий сигнал поступил на пульт дежурного управления в 2:48. К месту оперативно направили 15 пожарный на трех спецтранспортах. В помещении полыхали постельные принадлежности.

Как сообщили в ГУ МЧС России по городу, огнеборцы потушили очаг к 3:30.

Сведения о возможных пострадавших в результате произошедшего не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ЧП во Всеволожском районе. Спасатели тушили бытовку. Пожар унес жизнь одного человека.