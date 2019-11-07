Во Всеволожском районе в горящей бытовке погиб человек

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Что стало причиной инцидента — непонятно.

Все случилось поздно вечером 7 ноября. Обо всем сообщает канал 78. Пожар произошел на 39 километре Выборгского шоссе в ДНТ Поляны-2. Там горела бытовка, огонь успел охватить 50 квадратных метров. Во время возгорания внутри помещения находился как минимум один человек. Спасатели, прибывшие на место, ликвидировали пламя за полтора часа и обнаружили бездыханное тело. Более никакие подробности не сообщаются – сотрудникам МЧС предстоит установить личность погибшего и выяснить, как все случилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поселке Свердлова потушили пожар в 400 «квадратов». О возгорании спасатели узнали в 16:42, а ликвидировать его удалось уже в 17:36. В процессе тушения приняли участие 16 пожарных.