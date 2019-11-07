В поселке Свердлова потушили пожар в 400 «квадратов»

По предварительным данным, никто не пострадал. На ликвидацию потратили около часа.

Об этом стало известно 7 ноября. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в поселке имени Свердлова – там вспыхнул частный дом. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. О возгорании спасатели узнали в 16:42, а ликвидировать его удалось уже в 17:36. В процессе тушения приняли участие 16 пожарных. По предварительным данным, никто не пострадал. Пока что не удалось выяснить причину возгорания. По факту пожара проводится дознание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дым от пожара на стройке в Шушарах напугал пассажиров Пулково. Клубы дыма напугали пассажиров и местных жителей. Они предположили, что из-за возгорания видимость в аэропорту ухудшилась.