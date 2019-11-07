Дым от пожара на стройке в Шушарах напугал пассажиров Пулково

Дым от пожара долетел до Пулково. Фото: vk.com/spb_today

Дым от пожара долетел до Пулково. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкинском районе Петербурга 7 ноября загорелся строящийся жилой комплекс. Дым от пожара долетел до взлетно-посадочной полосы аэропорта Пулково.

Клубы дыма напугали пассажиров и местных жителей. Они предположили, что из-за возгорания видимость в аэропорту ухудшилась.

«А как самолёты в Пулково будут садиться?», — обеспокоились петербуржцы в соцсетях.

Успокоить их поспешили представители аэропорта. В пресс-службе Пулково заверили, что небо над воздушной гаванью Петербурга чистое и ясное.

«В аэропорту светит ясное солнце, как сейчас, так и час назад. Взлетно-посадочные полосы работают в штатном режиме. Никаких изменений в работе аэропорта не было и не будет», — сообщили gazeta.spb.ru в Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на строительной площадки в Шушарах потушили. На кровли горела емкость с битумом и 50 кв. метров утеплителя.