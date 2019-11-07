Пожар на стройке жилого комплекса в Шушарах потушили

Пожар на стройке жилого комплекса в Шушарах потушили
Пожар на стройке в Шушарах. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкинском районе Петербурга потушили пожар на строительной площадки жилого комплекса. Возгорание произошло на Новгородском проспекте днем 7 ноября.

Сообщение о пожаре поступило в 13:10. Справиться с огнем удалось примерно через полчаса, сообщили gazeta.spb.ru в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

«На кровле горела емкость с битумом и 50 кв. метров утеплителя», — уточнили в спасательном ведомстве.

О пожаре ранее рассказали очевидцы в соцсетях. Местные жители заметили клубы густого темного дыма. Копоть, как отмечали свидетели происшествия, летела в сторону ЭкспоФорума и аэропорта Пулково.

Пожар произошел на стройке 12-этажного жилого комплекса на Новгородском проспекте, 10. Застройщик собирается сдавать дома во втором-третьем квартале 2020 года.

На месте происшествия уже работают спасательные службы. Фото: vk.com/spb_today
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