Кожу генетически модифицированной свиньи впервые использовали для лечения ожогов у человека

Кожу генетически модифицированных свиней пересадили человеку. Ее впервые применили для лечения ожогов.

Врачи отметили, что при пересадке ретровирусы животного не передались. Они напомнили, что когда человек получает сильный ожог, на участок необходимо наложить временное защитное покрытие. Обычно для этих целей используется кожа умершего человека, впоследствии ее заменяют кожей самого пострадавшего, которую берут с другой части тела.

Как сообщает издание Medical Xpress, в 1990-х годах исследователям удалось вывести модифицированную линию свиней. У животных отсутствовал один из генов, что позволяет использовать их кожный трансплантат для человека, не навредив его иммунной системе.

В результате исследования ученые обнаружили, что оба покрытия хорошо защищали поврежденный участок, а также были идентичны

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об опасности губок. Речь идет о помощниках, которые используются на кухне.