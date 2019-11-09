Роспотребнадзор рассказал о бактериях, скапливающихся на кухонных губках

Губки для мытья посуды следует менять как минимум раз в неделю. Помощник на кухне может содержать порядка 360 видов бактерий.

По данным Роспотребнадзора, кухонная губка может быть в 200 тыс. раз грязнее, чем сидение унитаза. Эксперты отметили, что такие губки являются идеальными инкубаторами для бактерий, в связи с чем их стоит менять почаще.

Специалисты также напомнили, что для поддержания чистоты на кухне россиянам не придется прилагать много усилий, если не оставлять надолго грязную посуду, своевременно выбрасывать накопившийся мусор. Раковину стоит регулярно мыть спецсредствами, а после насухо вытирать.

Сотрудники сделали еще одно предупреждение. Речь идет о ручках на кухонной плите. Оказалось, что на них скапливается не меньшее число опасных микроорганизмов. По словам экспертов, на них была обнаружена невидимая глазу плесень.

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