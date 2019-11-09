Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Российский диетолог Елена Соломатина, рассказала, что мандарины стоит исключить из рациона людям с повышенной кислотностью и заболеваниями ЖКТ.

Соломатина рассказала о вреде и пользе от употребления витаминов в интервью «Вечерней Москве». Она отметила, что от употребления цитрусовых на пустой желудок лучше воздержаться.

Также она отметила, что многие корочки мандаринов, которые обычно заваривают, обрабатывают противогрибковые средством, которое может негативно отразиться на здоровье человека. Она также обратила внимание на опасность корочек с ярко блестящих фруктов.

Кроме того, она посоветовала есть мандарин целиком, а не выжимать из него сок, по причине того, что в дольках содержится клетчатка, которая мешает сахарам воздействовать на поджелудочную.

Во всех остальных случаях диетолог только рекомендует употреблять мандарины — в них содержатся полезные вещества, антиоксиданты и витамины. Также этот фрукт богат бета-кератином, витамином А и калием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвала лучшую диету для похудения и причины набора веса.