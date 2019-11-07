Врач назвала лучшую диету для похудения и причины набора веса

Наиболее действенной диетой на сегодняшний день является средиземноморская. Такое заявление сделала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она рассказала, что, прибегая к различным диетам, следует придерживаться «золотой середины». Диетолог подчеркнула, что все крайности приводят к отрицательным последствиям и побочным эффектам.

Соломатина отметила, что набор лишнего веса провоцируют курение, алкоголь и стрессы.

Лишний вес также может свидетельствовать о различных заболеваниях. Со слов врача, набор килограммов может предупреждать о грибке, вирусах, эндокринных заболеваниях.

Диетолог рассказала, что средиземноморская диета основана на продуктах, которые богаты ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и полиненасыщенными жирами. Она рекомендует ежедневно употреблять не менее 40 гр. клетчатки.

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