Выявлена связь употребления мяса с риском ранней смерти

Ученые рекомендуют употреблять в день не более 100 гр. мяса. Фото: Pixabay

Ученые рекомендуют употреблять в день не более 100 гр. мяса. Фото: Pixabay

Ученые установили связь между питанием и риском ранней смерти. Исследование провели специалисты из Университета Восточной Финляндии.

Эксперты следили за жизнью 2 тыс. 641 человека в возрасте от 42 до 60 лет на протяжении 22 лет. Они определили, что наибольшему риску ранней смерти подвержены участники, часто употребляющие животный белок.

Как сообщает Zentrum, люди, в рационе которых ежедневно было более 200 гр. белка, попадали в группу с высоким риском смерти. Так, риск преждевременной смерти оказался на 23% выше, чем у других участников.

Специалисты подчеркнули, что у любителей продуктов, содержащих растительный белок, отмечено улучшение здоровья, повышение иммунитета, а также стимулирование обмена веществ.

Ученые порекомендовали употреблять в день не более 100 гр. мяса, добавить в рацион орехи, чечевицу и фасоль.

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