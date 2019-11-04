Ученые выявили связь между ночниками и смертельными заболеваниями

Ученые выявили связь между ночниками и смертельными заболеваниями
Фото: Pixabay

Использование ночника во время сна может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Такое заключение сделали ученые из японского Медуниверситета.

Со слов специалистов, к развитию заболеваний сердца и инсульта может также привести свет от Луны или уличного фонаря. Они объясняют это тем, что свет через закрытые веки может снизить уровень мелатонина.

Как сообщает издание Naked Science, в соответствующем исследовании приняли участие 989 мужчинах и женщинах. Специалисты располагали над головами спящих участников включенную лампу, направляя свет к потолку. В результате трехлетнего наблюдения была выявлена связь между светом во время сна и прогрессирование атеросклероза.

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