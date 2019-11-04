Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать пирожные и торты

При выборе лакомств нужно смотреть на их состав. Фото: Pixabay

При выборе лакомств нужно смотреть на их состав. Фото: Pixabay

Сотрудники Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору кондитерских изделий. Эксперты отметили, что покупать данные сладости стоит только в стационарных предприятиях торговли, где учтены специальные условия для хранения такой продукции.

Как сообщили на официальном сайте ведомства, при выборе кондитерских изделий рекомендуется выбирать те, что готовят на местных фабриках. Причина в том, что импортные товары подвергаются длительной транспортировке, в связи с чем в них содержатся консерванты.

В ведомстве также напомнили, что при выборе лакомств нужно смотреть на их состав. Если в нем имеются растительные сливки, меланж, эмульгаторы и загустители, это говорит о замене натуральных компонентов на искусственные. Они могут негативно сказаться на организме человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых популярных кондитерских изделиях у жителей России.