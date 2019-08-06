Названы самые популярные кондитерские изделия у россиян

Среди кондитерских изделий подорожали только торты, в сравнении с прошлогодними показателями. Фото: pixabay.com

Среди кондитерских изделий подорожали только торты, в сравнении с прошлогодними показателями. Фото: pixabay.com

Самыми продаваемыми на территории РФ среди кондитерских изделий стали печенье, пряники и вафли.

Исходя из данных «Такском», средняя цена печенья в июле не выросла с прошлого года, она составила 150 рублей за килограмм. Вторую позицию среди любимых сладостей россиян заняли шоколадные изделия. Средняя стоимость конфет за килограмм равна 595 рублям. Далее идут изделия из сахара и завершают список торты и пирожные.

Стоимость торта, несмотря на общий показатель стабильности, выросла на 5% и достигла средней цены в 398 рублей. Стоимость кексов и рулетов осталась прежней, средняя цена за килограмм равна 240 рублям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о воре в Пулково. Злоумышленник похитил сладости и 1,5 килограмма окорока. У 49-летнего местного жителя это оказалось уже не первое уголовное дело. На протяжении трех дней мужчина ходил и воровал по магазинам аэропорта, кражи были мелкие, вроде футболок, игрушек, конфет и пр.