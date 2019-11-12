В Петербурге в навигацию по воде перевезли 2,6 млн человек

В Петербурге в навигацию по воде перевезли 2,6 млн человек
В Петербурге подвели предварительные итоги навигации. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Судоходные компании Петербурга в навигацию 2019 года перевезли 2,6 млн пассажиров. Количество водных туристов в этом году снизилось на 11% по сравнению с 2018 годом.

По данным Ассоциации владельцев пассажирских судов, на скоростных судах в 2019 году прокатились 864 тыс. 531 человек. По Неве и Финскому заливу перевезли 607 тыс. 263 пассажира, по рекам и каналам Петербурга — 1 млн 128 тыс. 693.

В целях безопасности на водных объектах Петербурга провели 124 рейда, пишут «Невские новости». По итогам одно судно было изъято, 14 оказались на штрафстоянке. Данные предоставил и.о. директора «Агентства внешнего транспорта» Евгений Батраков 12 ноября на пресс-конференции, посвященной водному транспорту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что навигация по Неве и пропуск судов через шлюзы завершатся 15 ноября.

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