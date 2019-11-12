Пожар в ангаре у ТЭЦ в Новое Девяткино напугал очевидцев

Дым от горящих покрышек донесся до ТЭЦ. Фото: vk.com/spb_today

Дым от горящих покрышек донесся до ТЭЦ. Фото: vk.com/spb_today

В Ленинградской области в районе деревни Новое Девяткино 12 ноября произошел пожар. Клубы дыма напугали местных жителей — они решили, что огонь охватил расположенную недалеко ТЭЦ.

Как пояснили gazeta.spb.ru в Главном управлении МЧС России по Ленобласти, пожар произошел в ангаре с автомобильными покрышками недалеко от станции Лаврики.

Сообщение о возгорании поступило в 13:43, локализовать пожар удалось в 14:38 часов.

«Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Причины пожара предстоит выяснить дознавателям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре на строительной площадки жилого комплекса в Шушарах. На кровли загорелась емкость с битумом и 50 кв. метров утеплителя. Дым от огня донесся до аэропорта Пулково.