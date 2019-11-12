На Софийской овощебазе уничтожили 21 тонну мандаринов из США

На Софийской овощебазе уничтожили 21 тонну мандаринов из США
Мандарины изъяли на Софийской овощебазе. Фото: pixabay.com

Около 21 тонны санкционных мандаринов обнаружили 12 ноября на Софийской овощебазе во Фрунзенском районе Петербурга. Фрукты изъяли и выбросили.

На овощебазу утром во вторник нагрянули сотрудники Россельхознадзора совместно с экономической полицией и таможенниками. В ходе проверки были обнаружены мандарины с неверной маркировкой. В качестве страны происхождения на них были указаны США, однако как производитель — компания в Стамбуле, пишет «Фонтанка».

Мандарины должны были отправится в организацию «Фортуна». Но из-за нарушений в маркировке до получателя не дойдут.

В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям информацию об обнаружении мандаринов gazeta.spb.ru подтвердили. Официальный комментарий будет предоставлен позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в прибывших из Аргентины в Петербург мандаринах обнаружили личинки плодовых мух.

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