Мандарины из Аргентины приехали в Петербург с личинками мухи

Груз прибыл в морской порт Петербурга из Южной Америки. Фото: pixabay.com
Груз прибыл в морской порт Петербурга из Южной Америки. Фото: pixabay.com

Партию фруктов в 42 т отправили на фитосанитарное обеззараживание.

Санитарные инспекторы осмотрели партию мандаринов, которая прибыла в порт Санкт-Петербурга из Аргентины, сообщили Gazeta.SPb в управлении Россельхознадзора 18 июня. Груз в 42 т оказался заражен личинками.

По виду обнаруженные личинки напоминали те, из которых на свет появляются средиземноморские плодовые мухи. Образцы отправили на экспертизу, в ветеринарной лаборатории подтвердили опасения инспекторов. Теперь партию отправили на фитосанитарное обеззараживание — возможно, часть фруктов удастся спасти.

Средиземноморская муза не живет на территории России, но за рубежом является серьезным вредителем: ее целью могут стать до 70 разных с/х культур. В странах ЕЭС она сохраняет карантинный статус.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Россельхознадзор снял на видео сжигание санкционной продукции.

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