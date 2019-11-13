В 2019 в Петербурге выявили 15 картелей

С начала 2019 года на торгах в Петербурге выявили 15 картелей. За их создание были выписаны штрафы на 59 млн 129 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Петербургского УФАС Вадим Владимиров.

В 2017 году в Петербурге обнаружили семь картелей, а в 2018 — 17. При этом сумма штрафов в прошлом году оказалась меньше, чем в текущем — 8,5 млн рублей.

«В стране считаются наиболее картелизированными отраслями фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. Но в Петербурге есть свои особенности», — отметил Вадим Владимиров.

Картели в Петербурге, помимо всего прочего, выявляют в сфере организации социального питания, поставки лекарств, медицинского оборудования и расходных материалов, на рынке ремонтных и строительных работ и проведения праздничных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли третий за два года картель на рынке организации социального питания.