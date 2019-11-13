В сети появился трейлер «Соника» с обновленным персонажем

Дата официальной премьеры фильма - 14 февраля 2020 года. Фото: кадр из трейлера на youtube.com

Дата официальной премьеры фильма - 14 февраля 2020 года. Фото: кадр из трейлера на youtube.com

В сети появился новый трейлер фильма о приключениях гиперскоростного ежа Соника в обновленной версии. Трейлер к картине «Соник в кино» опубликовала компания Paramount Pictures на своем YouTube-канале.

Синего персонажа пришлось полностью «перерисовать», после того, как поклонники яростно отозвались о первой представленной версии ежика. Герою вернули большие глаза и белые перчатки, уменьшили рост. Прическу и окрас оставили прежними.

Фильм по мотивам видеоигры Sonic the Hedgehog появится в России на больших экранах 14 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возможном возвращении сериала «Друзья». Актеры уже дали согласие на съемки. В настоящее время ведутся переговоры и согласовываются все условия контрактов.