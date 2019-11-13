HBO ведет переговоры о продолжении съемок сериала «Друзья»

HBO ведет переговоры о продолжении съемок сериала &#171;Друзья&#187;
"Друзья". Фото: кадр из сериала "Друзья"

Культовый сериал «Друзья» может вернуться на экраны. Телеканал HBO начал переговоры с Warner Bros по данному предложению в честь 25-летия.

По предварительной информации, актеры уже дали согласие на участие в съемках. Как сообщает Рамблер, теперь продюсеры согласовывают все условия контрактов.

До появления новости о возрождении известного сериала Дженнифер Энистон намекала о его продолжении. По словам голливудской актрисы, она бы хотела, «чтобы что-то было». И добавила, что пока не знает, что получится из задумки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Дженифер Энистон готова к перезапуску американского сериала. Она пошутила, что готова возродить его сама.

"Друзья" HBO сериал
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