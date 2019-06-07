Энистон готова к перезапуску сериала “Друзья”

По словам Энистон, ее коллеги готовы присоединиться к проекту - если он будет. Фото: скриншот TheEllenShow

По словам Энистон, ее коллеги готовы присоединиться к проекту - если он будет. Фото: скриншот TheEllenShow

Актриса пошутила, что готова возродить шоу в одиночку, если потребуется.

Актриса Дженнифер Энистон открыта к идее перезапуска сериала “Друзья”, где она сыграла одну из главных ролей. По ее словам, коллеги готовы поучаствовать в шоу снова, о чем Энистон рассказала на шоу Эллен Дедженерес.

Шоу продлилось 10 сезонов (236 эпизодов) и закончилось 15 лет назад. Ничего конкретного Энистон не рассказала, лишь подчеркнув, что произойти может все что угодно. Актриса даже пошутила, что готова возродить сериал в одиночку. Дедженерес выразила готовность помочь в роли соседки по квартире, шутливо заметив, что шоу будет называться “Друг”.

Актеры шоу в разное время выражали сомнения по поводу возможности продолжения сериала. Так, Лиза Кудроу в 2017-ом призналась Today, что не понимает, о чем сериал мог бы еще рассказать. По ее словам, все обаяние сериала заключалось в том, что героям было 20 лет с чем-то и они были одной семьей.

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