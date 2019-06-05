Ургант раскритиковал решение вырезать сцены из фильма «Рокетмен»

Телеведущий считает, что проявления однополой любви занимают важное место в жизни Элтона Джона и в фильме.

Своим мнением Иван Ургант поделился в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он уверен, что обрезать фильм не следовало.

Телеведущий и шоумен отметил, что фильм стал совсем другим, благодаря решению кинопрокатчиков. Ургант также не понимает, почему лента даже после всех манипуляций выходит с ограничением «18+». Он убежден, что люди, собирающиеся пойти на фильм, и так знали о том, что Элтон Джон – гей, так что не было необходимо их от этого ограждать.

Ургант рассказал, что убрать из «Рокетмена» все постельные сцены – это почти то же самое, что из «Движения вверх» вырезали бы моменты, где играют в баскетбол.

«Что там останется? Одни усатые мужики в трусах. А что их объединяет? Никто не понимает»,

— заключил он.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский заявил, что Минкульт не имеет отношения к цензуре в фильме об Элтон Джоне.