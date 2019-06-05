Ургант раскритиковал решение вырезать сцены из фильма «Рокетмен»

Ургант считает решение бессмысленным. Фото: https://vk.com/vecherniy.urgant
Ургант считает решение бессмысленным. Фото: https://vk.com/vecherniy.urgant

Телеведущий считает, что проявления однополой любви занимают важное место в жизни Элтона Джона и в фильме.

Своим мнением Иван Ургант поделился в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он уверен, что обрезать фильм не следовало.

Телеведущий и шоумен отметил, что фильм стал совсем другим, благодаря решению кинопрокатчиков. Ургант также не понимает, почему лента даже после всех манипуляций выходит с ограничением «18+». Он убежден, что люди, собирающиеся пойти на фильм, и так знали о том, что Элтон Джон – гей, так что не было необходимо их от этого ограждать.

Ургант рассказал, что убрать из «Рокетмена» все постельные сцены – это почти то же самое, что из «Движения вверх» вырезали бы моменты, где играют в баскетбол.

«Что там останется? Одни усатые мужики в трусах. А что их объединяет? Никто не понимает»,

— заключил он.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский заявил, что Минкульт не имеет отношения к цензуре в фильме об Элтон Джоне.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
иван ургант рокетмен элтон джон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка уверяет, что ее икона замироточила после крестного хода
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что она ...
Ургант раскритиковал решение вырезать сцены из фильма «Рокетмен»
Пулково ожидает 260 самолетов в дни ПМЭФ
На Витебском случилось сразу два ДТП. Пострадал один и тот же человек
Россиян хотят поощрять за отказ от пластиковых пакетов
Инструкция: как попасть в форты Кронштадта
В Ленобласти начали избавлять дороги от пыли